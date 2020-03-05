Перспективы развития: чем Альметьевск отличается от малых «нефтяных» городов мира

Казанское агентство «ПромРейтинг» выпустило первое международное исследование, касающееся будущего малых «нефтяных» городов. Аналитики провели опрос молодежи Альметьевска, Пасадина-Харриса (США, Техас), Ставангера (Норвегия) и Поса-Рики (Мексика).

Оказалось, что жители Альметьевска больше других верят в плюсы альтернативной энергии и чаще думают о переезде в другой город.

Из материалов «ПромРейтинга» следует, что 86% опрошенных альметьевцев считают благом альтернативные источники энергии. За ними следуют жители мексиканского города Поса-Рика, где 84% молодежи положительно оценивают «зеленую» энергию.

Любопытно, что норвежская молодежь не доверяет этому тренду, и 61% высказался против условных ветряков и солнечных электростанций.

При этом все четыре города считают благом и нефть. По этому вопросу больших расхождений нет:

Альметьевск — 56%,

Пасадина-Харрис — 59%,

Ставангер — 63%,

Поса-Рика — 60%.

Судя по опросу, Альметьевск меньше других готов к исчезновению нефти. О неготовности заявили 85% жителей в возрасте от 14 до 30 лет. Больше всего верят в свой город норвежцы, но и там больше половины опрошенных (54%) не верят в будущее города после исчезновения углеводородов.



В США и Норвегии большинство молодых людей считает, что пока нефть будут добывать, их города продолжат развиваться. Так ответили 44% и 41% респондентов соответственно.

Альметьевцы же скорее ждут упадка. Так высказались 40% опрошенных против 36% тех, кто проголосовал за развитие. Остальные 24% предсказывают стагнацию.

Татарстанская нефтяная столица стала единственным городом из четверки, где более половины молодых жителей хотят сменить место жительства. Свою готовность переехать выразили 55% респондентов. Остаться же хотят 30% опрошенных.

При этом альметьевцы чаще других замечают в своем городе творческую молодежь. Положительно ответили 67%. Здесь они ближе к техасцам, 59% опрошенных жителей Пасадина-Харриса тоже считают, что в их городе существует заметный слой творческой молодежи.

А вот уверенность в будущем детей роднит татарстанцев с норвежцами. На вопрос: «Ваши дети будут жить лучше, чем вы?» — утвердительно ответили 41% респондентов из Альметьевска и 44% жителей Ставангера.

В «ПромРейтинге» пояснили, что исследование проводилось при помощи анкет. Через ряд сервисов опросник показывали жителям указанных городов возрасте от 14 до 30 лет. Полученные в результате опроса данные были обобщены, обработаны и отражены в виде диаграмм. При этом ни общее число опрошенных, ни их количество по каждому городу не указаны.

Евгений Калашников