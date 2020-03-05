М. Кержаков: «Уфа» крепкий соперник. Надеюсь, дома «Зенит» будет показывать качественную игру»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Товарищеские матчи не будем брать. Потому что сборы — это сборы. Мы играем под нагрузками. Это немного другое. Это не сезон. И физически, и психологически на сборах все немного иначе. Только кубковый матч закончился. У нас не было Себы [Дриусси], Азмуна и Дзюбы. Это вносит какие-то коррективы. Но думаю, будет все нормально.

Что касается «Уфы», пока еще не думал об этой игре. Это крепкий соперник. Но надеюсь, что дома при своих болельщиках мы будем показывать более качественную игру. С каждым матчем будем прибавлять», — сказал Кержаков Sport24.

Отметим, что игра между «Зенитом» и «Уфой» состоится 9 марта в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19.00 мск.