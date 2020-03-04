Станислав Галиев: «Говорю Фрэттину бросать, а не искать меня. Пока получается»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (5:1).

— Тяжелая игра, плохое начало где-то. Потом выровняли ситуацию и довели дело до победы.

— Ваша тройка — самая результативная в двух матчах с приходом Фрэттина. Что изменилось?

— У него хороший бросок, я ему говорю: «Не надо меня искать, бросай». Он это доказал в первой игре, бросил хорошо, сегодня тоже попал. Мы стараемся играть от простого, доводить шайбу до ворот — пока это получается.

— У кого из вас бросок лучше?

— Пока, видимо, у него (улыбается), раз у него три гола.

— Но пас на вас у него прошел хороший сегодня.

— Пас отличный, да — спасибо ему большое. Оставалось только хорошо приложиться и попасть.

— «Ак Барс» дважды в сезоне проиграл в Нижнекамске. Что там такого особенного или просто так получалось?

— Да, нам сегодня напомнили, что мы два матча там проиграли. Сейчас немного другая игра — плей-офф. Тогда, может, где-то недонастрой был, что-то не получалось. Сейчас надо все выкладывать на стол, все ради команды и ради победы. Будем стараться.

— Сегодня у вас шестой матч подряд с набранными очками. Как вам это удается?

— Просто играю, стараюсь делать результат и помогать команде. Ничего нового я не придумываю.

— Перед началом серии говорили, что Зарипова нет, и будет тяжело. Вы согласны с тем, что первый раунд команда должна проходить и без него?

— Он — большая часть нашей команды, капитан, лидер. Должны ли мы проходить [без него]? Думаю, все зависит от нас, от каждого — каждый должен выполнять свое задание, где-то прибавить. Я бы не сказал, что мы можем обыграть их чисто на классе. «Нефтехимик» хорошая, боевитая команда, эти два матча были непростыми. И на выезде будет тяжелее.

— Вы играли в одной тройке с Зариповым. В чем его не хватает?

— У него — огромный опыт. Даже на лавке он подбадривает, ты заряжаешься этим — он подсказывает, говорит о своих нестандартных ходах и решениях. Он может изменить игру в любой момент, — сказал Галиев.