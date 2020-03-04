В казанскую «Реку Замбези» привезли четырех белоголовых сипов из Македонии — фото

В казанский зоопарк «Река Замбези» привезли новых обитателей — накануне в открытые вольеры переселили две пары белоголовых сипов, привезенных из Македонии.

Птицы начали жить с другой парой сипов, находящихся в Казани с 1997 года, и двумя черными грифами.

Четыре белоголовых сипа переехали в Казань из Скопье, столицы Македонии, в конце декабря прошлого года. Первое время они находились на карантине в теплом помещении.

«Они довольно молодые, им около 5 лет, что для такой крупной хищной птицы, можно сказать, детский возраст. В Македонии климат сильно отличается от нашего, поэтому для адаптации сипов мы держали их в помещении, где можно регулировать температуру», — рассказала заведующая отделом орнитологии зоопарка Аделя Галиуллина.

Теперь птицы будут жить в открытом вольере вместе с другими птицами на постоянной основе, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее в Казани прокуратура начала проверять условия содержания животных в контактных зоопарках города.

