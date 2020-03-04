Искусственный интеллект смоделировал распространение коронавируса в России

Искусственный интеллект Сбербанка построил три модели распространения коронавируса в России, об этом рассказал глава банка Герман Греф.

По его словам, все они показали «достаточно неплохую» картину. Модели созданы для того, чтобы понять, как рынок будет реагировать на разные сценарии.

Уточняется, что вирус может распространяться двумя волнами — весенней и осенней.

«Летальность для возрастной категории до 40 лет достаточно низкая. Для большинства экономически активного, трудоспособного населения это представляет меньшую угрозу», — заявил директор управления развития компетенций по исследованию данных банка Максим Еременко.

Он уточнил, что сильнее всего на распространение коронавируса влияет пассажиропоток и погода, передает «РИА Новости».

Ранее аналитики обратили внимание, что во Франции резко выросли продажи романа Альбера Камю «Чума». Рост пришелся на начало февраля и совпал с распространением коронавируса.

