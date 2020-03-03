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Во Франции и Италии подскочили продажи романа «Чума» Альбера Камю на фоне эпидемии коронавируса

21:29, 03.03.2020
Во Франции и Италии подскочили продажи романа «Чума» Альбера Камю на фоне эпидемии коронавируса
Фото: flickr.com

Аналитики обратили внимание, что во Франции резко выросли продажи романа Альбера Камю «Чума». Рост пришелся на начало февраля и совпал с распространением коронавируса.

По данным Edistats, за последнюю неделю февраля в стране продали 1700 экземпляров романа, отпечатанного изданием Folio. За тот же период 2019 года удалось продать только 400 книг, передает BFM TV.

Кроме того, в Италии продажи романа утроились, а в интернет-книжном ibs.it он вышел на шестое место по продажам.

Напомним, что по последним данным общее число зараженных коронавирусом COVID-19 приблизилось к отметке в 100 тысяч человек. Во Франции пока 191 случай заражения и трое умерших. В Италии коронавирус обнаружен более чем у 2 тысяч человек, зафиксировано 52 смертельных исхода.

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