Во Франции и Италии подскочили продажи романа «Чума» Альбера Камю на фоне эпидемии коронавируса

Аналитики обратили внимание, что во Франции резко выросли продажи романа Альбера Камю «Чума». Рост пришелся на начало февраля и совпал с распространением коронавируса.

По данным Edistats, за последнюю неделю февраля в стране продали 1700 экземпляров романа, отпечатанного изданием Folio. За тот же период 2019 года удалось продать только 400 книг, передает BFM TV.

Une hausse des ventes de «La Peste» de Camus @Folio_livres durant les 8 premières semaines de 2020! Voici la comparaison des ventes de cet ouvrage en 2019 et 2020. @Lactualite donne envie de relire certains classiques ! pic.twitter.com/yBFbOwAMXs — Edistat (@edistat_actu) March 2, 2020

Кроме того, в Италии продажи романа утроились, а в интернет-книжном ibs.it он вышел на шестое место по продажам.

Напомним, что по последним данным общее число зараженных коронавирусом COVID-19 приблизилось к отметке в 100 тысяч человек. Во Франции пока 191 случай заражения и трое умерших. В Италии коронавирус обнаружен более чем у 2 тысяч человек, зафиксировано 52 смертельных исхода.