Как послание Путина изменило бюджет России и Пенсионного фонда

Бюджет станет еще более профицитным

Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении поправок в бюджет России на три ближайших года. Необходимость изменений связана с реализацией всех тех поручений, которые президент России Владимир Путин озвучил 15 января в послании к Федеральному собранию, — как, например, маткапитал за первого ребенка, надбавки преподавателям, горячее питание школьникам и многое другое.

Согласно законопроекту, в 2020 году доходная часть бюджета должна вырасти на 214,2 млрд рублей и составить 20,59 трлн рублей. В 2021 году рост бюджета составит 645,8 млрд рублей, до 21,89 трлн рублей. В 2021 же доходы составят 22,81 трлн рублей — рост составит уже 755,3 млрд рублей.

Расходы в ближайшие три года вырастут соответственно на 162,7 млрд рублей, 557 млрд рублей и 677,6 млрд рублей.

Необходимость изменений связана с реализацией всех тех поручений, которые президент России Владимир Путин озвучил 15 января в послании к Федеральному собранию. Фото kremlin.ru

Параллельно с ростом доходов будут расти, в частности, доходы от нефтегазового сектора и общий объем ВВП страны (на 768 млрд рублей, 323 млрд рублей и 342 млрд рублей соответственно), полагают авторы законопроекта в правительстве России. В итоге даже при росте расходов бюджет России будет еще более профицитным: в 2020 году профицит составит 927,6 млрд рублей (рост на 51,5 млрд рублей), в 2021-м — 701,4 млрд рублей (+88,9 млрд рублей), в 2022-м — 372,7 млрд рублей (+77,7 млрд рублей).

При этом в бюджете не изменятся верхние пределы государственного внутреннего и внешнего долга — на начало 2021 года они составят 12,98 трлн руб. и 64,4 млрд долл. США (56,4 млрд евро) соответственно. Заложенный прогноз по инфляции составит все те же 3%, не изменится и прогнозируемый объем Фонда национального благосостояния — на конец 2020 года он составит 8,17 трлн руб.

В целом же функциональная структура расходов по открытой части на 2020 год будет выглядеть так (данные в млрд рублей):

Наименование разделов Утверждено ФЗ Изменения Предлагаемый объем Всего, в том числе: 16 233,1 +162,7 16 395,8 1. Общегосударственные вопросы 1 457, 4 -49,3 1 408,1 2. Национальная оборона 1 054,7 - 1 054,7 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 485,7 - 1 485,7 4. Национальная экономика 2 539,8 +3,5 2 543,3 5. Жилищно-коммунальное хозяйство 257,6 - 257,6 6. Охрана окружающей среды 343,8 -3,5 340,3 7. Образование 887,5 +69,9 957,4 8. Культура, кинематография 144,2 - 144,2 9. Здравоохранение 996,1 +50,0 1 046,1 10. Социальная политика 4 990,4 +92,0 5 082,4 11. Физическая культура и спорт 74,5 - 74,5 12. Средства массовой информации 94,3 - 94,3 13. Обслуживание государственного и муниципального долга 897,0 - 897,0 14. Межбюджетные трансферты 1 010,2 - 1 010,2

Больше всего потратят на маткапитал и горячее питание

Каким же образом распределятся новоявленные доходы? Законопроект предполагает следующее:

на предоставление материнского (семейного) капитала в 2020 г. — 122,4 млрд рублей (с учетом собственных средств ПФР и дополнительно выделяемых ему средств), в 2021 г. — 210,7 млрд руб., в 2022 г. — 265,8 млрд руб.;

на бесплатное горячее питание учеников начальных классов: в 2020 г. — 21,8 млрд руб.; в 2021 г. — 43,6 млрд руб.; в 2022 г. — 43,6 млрд руб.;

надбавки классным руководителям: в 2020 г. — 25,4 млрд руб.; в 2021 г. — 76,3 млрд руб.; в 2022 г. — 76,3 млрд руб.;

на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно (в 2020 г. — 120,3 млрд руб.; в 2021 г. — 219,0 млрд руб.; в 2022 г. — 228,3 млрд руб.);

на новые целевые места в вузах: в 2021 г. — 2,5 млрд руб.; в 2022 г. — 11,2 млрд руб.;

на субсидии бюджетам регионов для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в отдельных субъектах РФ в связи с ростом числа обучающихся: в 2020 г. — 19,3 млрд руб.; в 2021 г. — 44,9 млрд руб.; в 2022 г. — 42,3 млрд руб.;

на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств в 2020—2022 годах — 3,4 млрд рублей ежегодно;

на модернизацию первичного звена здравоохранения — 50,0 млрд руб. ежегодно;

на поддержку лизинга продукции российского машиностроения — 18,3 млрд руб. в год.

Компенсация выпадающих доходов субъектов РФ в объеме 2/3 инвестиционного налогового вычета в 2020—2022 годах заявлена в сумме 30 млрд руб. ежегодно и будет обеспечена за счет дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов регионов.

Приняла в первом чтении Госдума и поправки в закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР). Фото duma.gov.ru

Бюджет нарастит и ПФР

Приняла в первом чтении Госдума и поправки в закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР). Его доходы в 2020 году должны составить 8,93 трлн руб. (вырастут на 13,5 млрд рублей), в 2021 году — 9,47 трлн руб. (рост на 177,5 млрд руб.) в 2022 году — 9,95 трлн руб. (рост на 232,3 млрд рублей).

Вырастут и расходы: в 2020 году на 104,2 млрд руб, в 2021 году — на 176,2 млрд рублей, в 2022 году — на 263,6 млрд рублей. В итоге фонд останется дефицитным, и в первый год дефицит даже вырастет на 90,8 млрд рублей. Позже дефицит снизится на 1,3 млрд от запланированного изначально в 2021 году и на 5,7 млрд рублей — в 2022 году.

Рост расходов ПФР связан по большей части с расширением программы маткапитала (в 2020 году расходы по этой статье вырастут на 111,9 млрд рублей, в 2021 году — на 193 млрд рублей, в 2022 году — на 282,7 млрд рублей).

Вместе с тем на бюджет пенсионного фонда повлияет еще ряд изменений, не прозвучавших в послании Путина. Так, фонд будет больше тратить из-за доплат к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и организаций угольной промышленности. В свою очередь, уменьшению расходов поспособствует плановое снижение прожиточного минимума пенсионера.

Александр Артемьев