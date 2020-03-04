Минниханов обсудил развитие казанского авиазавода с гендиректором ПАО «Туполев»
В среду президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с гендиректором ПАО «Туполев» Александром Конюховым. Они обсудили стратегическое развитие Казанского авиазавода им. Горбунова.
Разговор шел также о техническом переоснащении производственных площадок и ходе исполнения госконтрактов, передает пресс-служба президента РТ.
Ранее «Реальное время» писало, что КАЗ включен в контур проводимых корпоративных процедур в рамках процесса интеграции «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) в состав ГК «Ростех».ОбществоВласть Татарстан
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