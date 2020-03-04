Матч «Рубина» против «Крыльев Советов» рассудит Москалев, «Зенит» — «Уфа» обслужит Сухой
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на своем официальном сайте судейские назначения на 21-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее стало известно, что на всех оставшихся матчах чемпионата России будет использоваться система видеоповторов VAR.
7 марта (суббота)
«Оренбург» — «Арсенал»: судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); VAR — Алексей Матюнин (Москва), AVAR — Константин Шаламберидзе (Москва); инспектор — Игорь Синер (Омск).
«Динамо» — «Тамбов»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); VAR — Евгений Турбин (Дмитров), AVAR — Дмитрий Мосякин (Москва); инспектор — Сергей Зуев (Москва).
8 марта (воскресенье)
«Рубин» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); VAR — Сергей Карасев (Москва), AVAR — Андрей Болотенков (Москва); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
«Сочи» — «Урал»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья — Юнус Кошко (Краснодар); VAR — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), AVAR — Антон Кобзев (Москва); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).
«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Анастасия Пустовойтова (Москва); VAR — Алексей Еськов (Москва), AVAR — Тихон Калугин (Москва); инспектор — Александр Колобаев (Москва).
9 марта (понедельник)
«Ростов» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); VAR — Станислав Васильев (Ижевск), AVAR — Игорь Демешко (Химки); инспектор — Александр Гончар (Сочи).
«Спартак» — «Краснодар»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); VAR — Николай Волошин (Смоленск), AVAR — Арам Петросян (Бронницы); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).
«Зенит» — «Уфа»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону); VAR — Виталий Мешков (Дмитров), AVAR — Дмитрий Чельцов (Москва); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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