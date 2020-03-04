Толстый кот Виктор первым полетел по обновленным правилам перевозки животных

Фото: Михаил Галин

Знаменитый кот Виктор первым полетел на самолете после обновлений правил перевозки животных. Об этом сообщил хозяин животного Михаил Галин.

«Маленький кот меняет правила больших людей. S7 Airlines увеличила лимит для транспортировки животных в салоне самолета до 10 кг. Символично, что первый пассажир, полетевший по новым нормам, — это Кот Виктор, который уже стал символом борьбы за права животных в нашей стране», — написал Галин.

Сейчас Виктор направляется в Москву для участия в выставке животных «Кэтсбург». Через несколько дней он приедет в Казань, правда, уже на поезде.

