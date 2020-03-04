KazanSummit перенесли из-за коронавируса

В Татарстане из-за вспышки коронавируса решено перенести XII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2020». Об этом сообщается на странице мероприятия в Instagram.

Такое решение было принято из-за вспышки новой коронавирусной инфекции.

«В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации из-за вспышки новой коронавирусной инфекции Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KAZANSUMMIT» переносится на более поздний срок.[...] Безопасность и здоровье участников для нас — превыше всего!» — гласит сообщение.

Новая дата проведения саммита пока не назначена. Она будет объявлена в «Инстаграме».

