Состояние пассажира самолета, совершившего экстренную посадку в Казани, оценивается как стабильное
В Минздраве РТ прокомментировали состояние пассажира, из-за самочувствия которого совершил экстренную посадку в аэропорту Казани самолет «Уральских авиалиний».
«У мужчины стабильное состояние, госпитализирован в кардиологическое отделение», — прокомментировала «Реальному времени» пресс-секретарь Минздрава РТ Альфия Хасанова.
Напомним, что самолет совершил посадку из-за сердечного приступа одного из пассажиров.Общество Татарстан
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