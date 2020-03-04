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Состояние пассажира самолета, совершившего экстренную посадку в Казани, оценивается как стабильное

09:14, 04.03.2020
Состояние пассажира самолета, совершившего экстренную посадку в Казани, оценивается как стабильное
Фото: "Реальное время"

В Минздраве РТ прокомментировали состояние пассажира, из-за самочувствия которого совершил экстренную посадку в аэропорту Казани самолет «Уральских авиалиний».

«У мужчины стабильное состояние, госпитализирован в кардиологическое отделение», — прокомментировала «Реальному времени» пресс-секретарь Минздрава РТ Альфия Хасанова.

Напомним, что самолет совершил посадку из-за сердечного приступа одного из пассажиров.

Общество Татарстан
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