«Динамо-Казань» обыграло московское «Динамо» и повело в серии плей-офф

«Динамо-Казань» в первом четвертьфинальном матче плей-офф Суперлиги по хоккею с мячом обыграло московское «Динамо» (4:3).

Гости открыли счет в середине первого тайма, точный удар удался Чернышеву. Казанцы отыгрались довольно быстро. Уже через 3 минуты Тюко отправил мяч в сетку ворот Рейна. До перерыва команды еще по разу обменялись голами, на удар Щеглова хозяева ответили мячом Рязанова.

Во втором периоде Ибрагимов впервые в матче вывел казанцев вперед, но ликование было недолгим. В середине заключительной половины встречи Чернышев оформил дубль. Однако хоккеисты «Динамо-Казань» не стали мириться с таким исходом и под занавес игры Ларионов принес победу хозяевам.

6 марта команды проведут ответный матч в Москве. В случае победы казанцы выйдут в следующий раунд плей-офф.

«Динамо-Казань» — «Динамо» (Москва) — 4:3 (2:2).

Голы: Чернышев, 22 (0:1); Тюко, 25 (1:1); Щеглов, 32 (1:2); М. Рязанов, 45 (2:2); Ибрагимов, 50 (3:2); Чернышев, 69 (3:3); Ларионов, 89 (4:3).