Сборная России узнала соперников по группе в Лиге наций
Сегодня, 3 марта, в Амстердаме прошла жеребьевка групповой стадии Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.
Сборная России попала в третью группу лиги В вместе с командами Сербии, Турции и Венгрии.
Первые матчи сборные проведут с 3 по 5 сентября 2020 года. Точное расписание станет известно чуть позже.
Лига А
Группа 1: Голландия, Италия, Босния и Герцеговина, Польша.
Группа 2: Англия, Бельгия, Дания, Исландия.
Группа 3: Португалия, Франция, Швеция, Хорватия.
Группа 4: Швейцария, Испания, Украина, Германия.
Лига B
Группа 1: Австрия, Норвегия, Северная Ирландия, Румыния.
Группа 2: Чехия, Шотландия, Словакия, Израиль.
Группа 3: Россия, Сербия, Турция, Венгрия.
Группа 4: Уэльс, Финляндия, Ирландия, Болгария.
Лига C
Группа 1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория.
Группа 2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия.
Группа 3: Молдавия, Словения, Косово, Греция.
Группа 4: Казахстан, Литва, Белоруссия, Албания.
Лига D
Группа 1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова.
Группа 2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар.СпортФутбол
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