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Сборная России узнала соперников по группе в Лиге наций

21:20, 03.03.2020
Сборная России узнала соперников по группе в Лиге наций
Фото: Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Сегодня, 3 марта, в Амстердаме прошла жеребьевка групповой стадии Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.

Сборная России попала в третью группу лиги В вместе с командами Сербии, Турции и Венгрии.

Первые матчи сборные проведут с 3 по 5 сентября 2020 года. Точное расписание станет известно чуть позже.

Лига А

Группа 1: Голландия, Италия, Босния и Герцеговина, Польша.

Группа 2: Англия, Бельгия, Дания, Исландия.

Группа 3: Португалия, Франция, Швеция, Хорватия.

Группа 4: Швейцария, Испания, Украина, Германия.

Лига B

Группа 1: Австрия, Норвегия, Северная Ирландия, Румыния.

Группа 2: Чехия, Шотландия, Словакия, Израиль.

Группа 3: Россия, Сербия, Турция, Венгрия.

Группа 4: Уэльс, Финляндия, Ирландия, Болгария.

Лига C

Группа 1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория.

Группа 2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия.

Группа 3: Молдавия, Словения, Косово, Греция.

Группа 4: Казахстан, Литва, Белоруссия, Албания.

Лига D

Группа 1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова.

Группа 2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар.

СпортФутбол
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