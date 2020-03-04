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Полет в Дубай обернулся уголовным делом для гимназии №19 Казани

07:15, 04.03.2020
Полет в Дубай обернулся уголовным делом для гимназии №19 Казани
Фото: «Реальное время»

О выемках документов в элитной казанской гимназии №19 сообщают два близких к силовым органам источника «Реального времени». По их данным, Следком по РТ возбудил дело о растрате внебюджетных средств, за счет которых руководители учебного заведения летали в Арабские Эмираты.

Речь идет о той самой поездке, которую уже критиковал прокурор Татарстана Илдус Нафиков на заседании антикоррупционной комиссии при президенте республике в декабре 2019-го.

По данным «Реального времени», уголовной эта история стала 17 февраля 2020 года, когда в одном из отделов Следкома возбудили дело о растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) — пока в отношении неустановленных должностных лиц гимназии.

Предварительно установлено: в Эмираты, на международный форум год назад летали директор и четыре его зама, однако форум кончился, а казанцы провели в Дубае, в четырехзвездочном отеле, еще три дня и в итоге превысили смету расходов. Всего на поездку из внебюджетных средств было потрачено 528,9 тыс. рублей.

Детали — в материале «Реального времени».

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