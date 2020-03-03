«Ак Барс» начал вести instagram-аккаунт на татарском языке

Хоккейный клуб «Ак Барс» ведет один из своих аккаунтов в «Инстаграме» на татарском языке.

Под никнеймом @hcakbars_tat публикуются актуальные новости из стана команды, результаты матчей и всякий другой интересный контент. Вся информация подается на татарском языке.

Аккаунт был создан в августе 2019 года.

Это уже не первая попытка клуба использовать в своих социальных сетях родной язык. Ранее «Ак Барс» в игре против «Авангарда» устроил вечер татарской культуры, а также несколько лет использует хештег #Айда.