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«Ак Барс» начал вести instagram-аккаунт на татарском языке

17:54, 03.03.2020
«Ак Барс» начал вести instagram-аккаунт на татарском языке
Фото: vk.com/hcakbars

Хоккейный клуб «Ак Барс» ведет один из своих аккаунтов в «Инстаграме» на татарском языке.

Под никнеймом @hcakbars_tat публикуются актуальные новости из стана команды, результаты матчей и всякий другой интересный контент. Вся информация подается на татарском языке.

Аккаунт был создан в августе 2019 года.

Это уже не первая попытка клуба использовать в своих социальных сетях родной язык. Ранее «Ак Барс» в игре против «Авангарда» устроил вечер татарской культуры, а также несколько лет использует хештег #Айда.

СпортХоккей Татарстан
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