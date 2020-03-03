В Госдуме ответили муфтию Татарстана на критику «русской статьи» в Конституции

Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова ответила муфтию Татарстана Камилю Самигуллину, раскритиковавшему предложенную поправку в Конституцию о языке государствообразующего народа, которую нередко называют «русской статьей».

Она выложила первый пункт этой статьи, в котором предлагается считать русский язык языком государствообразующего народа. Далее говорится, что русский народ входит в «многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации».

«Это для муфтия Татарстана, я знаю, что поправки он не читал», — написала Кашеварова в своем телеграм-канале.

Ранее Камиль Самигуллин выразил недовольство упоминанием о русских как о государствообразующем народе. Такая формулировка не учитывает другие народы, которые «внесли вклад в образование этого государства», считает муфтий.