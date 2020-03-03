Салават Гайсин: «Тренерский штаб выжимает максимум из нынешнего состава «Динамо-Казань»

Первый заместитель председателя Совета ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин в интервью «Реальному времени» резюмировал выступление «Динамо-Казань» в регулярном первенстве чемпионата России и оценил шансы казанцев в плей-офф.

— Салават Гаврилович, какую оценку вы дали бы завершающемуся первенству для команды Ильяса Хандаева?

— Мне кажется, что тренерский штаб из этой команды выжимает максимум. На протяжении всего сезона игроков преследовали травмы, скамейка короткая, усиливаться масштабно нам не позволяет ограниченность средств, и мы взяли всего лишь нескольких человек «по остаточному принципу». И при этом уверенно занятое пятое место в компании сильнейших клубов страны.

— А как же собственная школа, много говорилось об омоложении команды, у нас появился первый доморощенный чемпион Универсиады?

— Школа «Ракета» работает, но из всех заигранных за вторую команду ребят в основу смог пробиться только один — Данияр Самигуллин. Да и то, скорее, потому что допускал в играх меньше ошибок, чем его сверстники. Уровень остальных пока, увы, не дотягивает до главной команды, и Хандаев выпускал их на лед из-за травм и болезней основных хоккеистов. Остается ждать качественного скачка в подготовке молодых воспитанников.

— Второй год подряд в плей-офф встретятся два «Динамо» — казанское и московское. Есть шансы у нашей команды? Ведь мы в сезоне уже трижды проиграли москвичам, а год назад, начав серию с победы, бледно выглядели в «Крылатском»?

— Шансы есть всегда. У Ильяса Хандаева, который и играл за московское «Динамо», и работал в нем тренером, большой стимул доказать, что он может чего-то добиться и на посту главного тренера. Динамовский след есть в биографии ряда наших хоккеистов, того же Сергея Обухова (как и «казанский» в карьере Шабурова и еще кое-кого из стана соперника), что делает противостояние еще интереснее. То, что проигрывали в этом сезоне — зато дважды выигрывали уже при Хандаеве год назад, да и домашнюю встречу этого чемпионата наш главный тренер по качеству расценил как одну из лучших для своих хоккеистов в чемпионате. Эти хоккеисты, поверьте, хотят показать, чего они стоят.

— Может нам просто некомфортно играть под крышей?

— Здесь есть проблема — на целый матч в крытой арене команды пока не всегда хватает. В этом сезоне мы по часу на равных сражались с грандами в Красноярске и Хабаровске, всего один мяч уступали после первого тайма одноклубникам в Крылатском, но в итоге проиграли. Но это уже история, думаю, тренерский штаб что-нибудь придумает. Я надеюсь на чудо — одну игру, первую или вторую, мы точно должны зацепить, а там шансы будут равными, — сказал Гайсин «Реальному времени».

Сегодня в «Реальном времени» вышел обзорный материал о предстоящем участии казанского «Динамо» в плей-офф.