Олимпиада в Токио — 2020 может быть отложена из-за коронавируса

Летние Олимпийские игры в Токио могут быть перенесены на конец 2020 года из-за эпидемии коронавируса.

По сообщению японского министра Сэйко Хасимото, ответственной за организацию Олимпийских игр, соглашение Японии с Международным олимпийским комитетом (МОК) предусматривает возможность переноса даты проведения Игр.

«Контракт предусматривает проведение Игр в 2020 году. Это может быть истолковано как разрешение на отсрочку», — сказала Хасимото во время выступления в местном парламенте.

Отметим, что тестовые соревнования на Олимпиаде уже были отменены из-за угрозы распространения болезни.

В настоящий момент Олимпийские игры — 2020 в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа.

По последним данным, в Японии число зараженных коронавирусом достигло 980 человек, более 700 из них находятся на круизном лайнере Diamond Princess.