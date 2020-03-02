Галимов о драке с Порядиным: «Я с ним играл два года, это эмоции»

Нападающий «Ак Барса» Эмиль Галимов высказался о стычке с Павлом Порядиным во время игры с «Нефтехимиком» (4:1).

— Хорошая игра была. Нам повезло, что первыми забили два быстрых гола. Для нас игра сложилась удачно. Будем готовиться дальше.

— Прокомментируйте вашу драка с Павлом Порядиным?

— Да ничего, просто эмоции захлестнули. Ни у кого нет личной вражды. Это хоккей, чуть-чуть эмоции. Никаких вопросов друг к другу нет. Я с ним играл два года, знаю. У меня вообще первая драка в карьере. Было интересно, зрителей повеселили (смеется).

— Показалось, что и вы агрессивно играли против соперников, да и они хотели вас задеть. Может после гола что-то такое случилось?

— Не сказал бы, что именно против меня так играли. Упорная игра, первая в серии, ее было важно выиграть, чтобы получить психологическое преимущество. Работаем от игры к игре, все ребята выкладываются. Нет такого, что кто-то на себя одеяло тянет. Стараемся играть на команду. С кем тренер поставит, с тем и играем. Никто на это не жалуется. Играем, бьемся, не смотрим на фамилии.

— Можно пару слов о вашем голе?

— Там Лукоянов хорошо поборолся, воткнулся в игрока. Шайба отскочила ко мне, мне удалось доработать ногами чуть-чуть, полез на ворота. Удачно получилось, что забил, — приводит слова Галимова корреспондент «Реального времени».