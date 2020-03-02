Квартальнов о матче с «Нефтехимиком»: «Сначала чуть занервничал, но потом взял себя в руки»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги первого матча плей-офф против «Нефтехимика» (4:1).

— Непростая, тяжелая игра. Заряжен был Нижнекамск и они играют очень агрессивно, особенно в нашей зоне обороны. Просили немного ребят не разворачивать атаки. Как только мы делали не правильные вещи, они нас накрывали. Опять же, где-то в некоторых моментах сыграл Тимур Билялов, в некоторых оборона неплохо сыграла, в линии броска находились. Тяжелые два периода, ну в третьем забили в большинстве хороший гол, выиграли 2:0. В общем-то это хорошо.

— У вас не было ощущения, что в первых двух периодах креатива, комбинационных действий не хватило команде?



— Сегодня многих каких-то моментов не хватило, да и шайба где-то сходила. У нас опытная команда, но бывает такое. Не могу сказать, что мы как-то звенели, особенно в самом вначале. Но еще раз, команда играла, держала нить игры. И все же надо отдать должное сопернику, который был такой раскрепощенный. Они и будут раскрепощены все игры и это именно их плюс.



— Вы сегодня гиперактивны были на скамейке. В первом периоде даже к игрокам подсаживались, разговаривали с ними.

— Я да, немного сначала чуть занервничал, но потом взял себя в руки. Это чисто так.



— Билялов сыграет во втором матче?



— Посмотрим. Он неплохо играл, в общем-то. И Адам Рейдеборн здорово готов, я считаю. Наверное, все-таки пойдем в плей-офф в два вратаря.

— У Билялова преимущество, наверное, есть небольшое. Сейчас можно пять иностранцев заявить. Фрэттин же хорошо сыграл сегодня.

— Не хочется говорить, но тут все читается. Нет Зарипова, выпадает игрок большинства, мы немного варьируем. Вот тут чисто вот такие моменты. Но Тимур получил шанс, для него сегодня первый плей-офф. У нас у многих в команде первый плей-офф. Здесь есть такие моменты.

— Как прокомментируете драку Галимова с Порядиным? Все-таки два бывших одноклубника.

— Порядину платит Нижнекамск, а Галимову — «Ак Барс». Они друзья, но на льду на 60 минут это надо забыть. Там ничего страшного, стычка была, все нормально. Главное, чтобы грязи не было. Остальное — эмоции, — передает слова Квартальнова корреспондент «Реального времени».