Вячеслав Буцаев: «Два периода «Нефтехимик» играл на равных»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от казанского «Ак Барса» (1:4) в первом матче плей-офф КХЛ.

— Наступила стадия игр, которая показывает очень многое. Сегодня мы проиграли, но местами показали, что можем играть хорошо и удачно, но к сожалению, цена ошибок в таких матчах возрастает. Кто меньше ошибается, тот и добивается успеха. Ошибка в третьем периоде привела к голу в наши ворота. Пытались отыграться, но не смогли.

— Почему вышел Барулин, а не Шарыченков?

— Потому что было принято такое решение. Было бы другое решение, то играл бы Шарыченков (улыбается).

— Нет ощущения, что «Ак Барс» играет с запасом? Или есть уверенность, что «Нефтехимик» сможет навязать борьбу?

— Хоккей — игра ошибок, кто их больше допускает, тот и проигрывает. У «Ак Барса» были моменты, которые мы не использовали. Считаю, что два периода игра была равная.

— Была информация, что перед плей-офф «Нефтехимик» получил двойные премиальные.

— Я уже отвечал на этот вопрос. Откуда у вас такая информация? Что вы такое говорите? У нас в клубе есть положение о премиях, есть контракты игроков, не надо выдумывать то, чего нет.

— Тяжело мотивировать команду на плей-офф? Нет у игроков ощущения, что уже решили задачу на сезон после выхода в Кубок Гагарина?

— Мне кажется, это самая пора для хоккеиста, чтобы показать себя. Ну да, мы играем против лидера конференции. Но мы что, должны белый флаг выбросить? В этих матчах и выявляется характер, появляется опыт таких встреч. Без него никуда. Да, у «Ак Барса» больше опыта в таких матчах, но мы изменить ничего не можем, — передает слова Буцаева корреспондент «Реального времени».