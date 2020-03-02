«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и повел в серии плей-офф

«Ак Барс» в первом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (4:1).

Хозяева повели на 7-й минуте, точный бросок удался Мэтту Фрэттину. В середине первого периода Эмиль Галимов удвоил преимущество казанцев. До перерыва нижнекамцы отыграли одну шайбу усилиями Марата Хайруллина.

Второй период запомнился лишь яркой дракой между Галимовым и Павлом Порядиным. За инцидент оба хоккеиста получили по четыре минуты штрафа за грубость.



В заключительном отрезке матча «Ак Барс» вначале укрепил свое преимущество, а Фрэттин, оформивший дубль, установил на табло окончательный счет.

Таким образом, казанский клуб повел в серии плей-офф 1:0. Второй матч также состоится в Казани, после чего команды переедут в Нижнекамск.

«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Голы:

1:0 Фрэттин (Галимов, Галиев, 7:07)

2:0 Галимов Э. (Лукоянов, 12:47)

2:1 Хайруллин (Берглунд, 14:08)

3:1 Глухов (Педан, Викстранд, 41:28)

4:1 Фрэттин (Галиев, Яруллин).