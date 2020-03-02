Суд направил на новое рассмотрение дело Константина Котова

Кассация отменила приговор одному из фигурантов «Московского дела» Константину Котову. Суд направил материалы на новое рассмотрение.

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил Котова под арестом, пишут «Ведомости».

Представители Генпрокуратуры на заседании заявили, что приговор был законным, но слишком жестким, и попросили снизить наказание до года лишения свободы.

Напомним, ранее Конституционный суд поручил пересмотреть приговор активисту. Он счел неверной трактовкой решение отправить подсудимого в колонию на основании нескольких одиночных пикетов.