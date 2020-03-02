Отличные перемены по потребительскому кредиту «Доверительный»

Банк Казани снижает процентную ставку по потребительскому кредиту «Доверительный» до 9,4% годовых, а максимальную сумму кредита повышает до 2 000 000 рублей. Условия так же стали более привлекательными: теперь претендовать на снижение ставки в размере 0,3 п.п. могут владельцы действующего срочного вклада в Банке Казани. Стоит отметить, что скидки для вкладчиков действуют и по другим программам кредитования.

По программе «Доверительный» можно оформить кредит от 9,4% без залога и поручителей на срок от 1 года до 7 лет. Для получения кредита достаточно предоставить паспорт гражданина РФ и СНИЛС, для мужчин до 27 лет — военный билет.

Подать заявку на кредит и рассчитать сумму кредита можно на сайте банка или в мобильном приложении. Решение о выдаче кредита принимается в течение одного дня!

Подробнее ознакомиться с условиями по кредитному продукту вы можете в отделениях банка или на сайте.

ООО КБЭР «Банк Казани»

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