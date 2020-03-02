Власти Татарстана увеличили бюджет программы развития экономики республики на 71 млн рублей

Кабмин Татарстана внес изменения в госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014—2024 годы». Ее бюджет вырос на 71 млн рублей, до 56,7 млрд рублей.

Судя по постановлению, в 2019 году на программу ушло 12,7 млрд рублей. При этом почти 11,4 млрд выделил бюджет Татарстана. Эта цифра выросла на 12,2 млн рублей по сравнению с предыдущей версией документа.

В 2020 году предполагается потратить 6 млрд рублей, на 21,7 млн больше.