Путин не поручал Бастрыкину вернуться к расследованию убийства Листьева

Президент РФ Владимир Путин не давал председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину поручений возобновить расследование убийства телеведущего Владислава Листьева.

«До сих пор не было от главы государства никаких поручений или обращений на этот счет», — передает слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова ТАСС.

Он также усомнился, что глава государства может дать подобное поручение «чисто юридически».

На прошлой неделе проекты таких журналистов, как Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель, выпустили фильмы, посвященные убийству Листьева. Сегодня они обратились в Следком и Генпрокуратуру с требованием вернуться к расследованию.