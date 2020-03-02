В Набережных Челнах водитель погиб, врезавшись в КАМАЗ

Фото: кадр видео из соцсети

В Набережных Челнах водитель Renault погиб в столкновении с припаркованным КАМАЗом. При этом он уходил от столкновения с BMW

Смертельная авария произошла на улице Машиностроителей возле гипермаркета «Мегастрой». Сообщается, что водитель BMW, двигаясь прямо, резко решил свернуть направо. Двигающийся в это время по правой полосе водитель Renault попытался уйти от столкновения и на всей скорости влетел в припаркованный на обочине грузовик.

Водителя зажало в автомобиле, от полученных травм он скончался. Также пострадал пассажир Renault, он доставлен в больницу.

