«Ак Барс» и «Нефтехимик» проведут первый матч серии плей-офф

Сегодня, 2 марта, казанский «Ак Барс» и нижнекамский «Нефтехимик» проведут первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина.

Казанцы завершили регулярный чемпионат КХЛ во главе Восточной конференции. «Нефтехимик» прошел в плей-офф лишь в последний момент, выиграв конкуренцию у хабаровского «Амура» и китайской команды «Куньлунь».

В нынешнем сезоне «Ак Барс» провел четыре встречи против нижнекамцев. Команды обменялись двумя домашними победами.

Серия стартует в Казани, начало первого матча — в 19.30 по мск.