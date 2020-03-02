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«Ак Барс» и «Нефтехимик» проведут первый матч серии плей-офф

11:29, 02.03.2020
«Ак Барс» и «Нефтехимик» проведут первый матч серии плей-офф
Фото: ak-bars.ru

Сегодня, 2 марта, казанский «Ак Барс» и нижнекамский «Нефтехимик» проведут первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина.

Казанцы завершили регулярный чемпионат КХЛ во главе Восточной конференции. «Нефтехимик» прошел в плей-офф лишь в последний момент, выиграв конкуренцию у хабаровского «Амура» и китайской команды «Куньлунь».

В нынешнем сезоне «Ак Барс» провел четыре встречи против нижнекамцев. Команды обменялись двумя домашними победами.

Серия стартует в Казани, начало первого матча — в 19.30 по мск.

СпортХоккей Татарстан
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