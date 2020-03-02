Казанский суд разрешил Саввиди выселить беглого отца и еще трех родственников

Вахитовский райсуд Казани вынес решение по квартирному спору семьи Саввиди. Иск Ираклия Саввиди-младшего полностью удовлетворен: его отец, сестра, тетя и двоюродный брат признаны утратившими право пользования трехкомнатной квартирой в Казани и подлежащими снятию с учета, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Участие в заседании не принимали ни истец, ни ответчики: сестра заявителя Виктория Ираклиевна, двоюродный брат Владимир Алексеевич, тетя Антигона Владимировна и отец Ираклий Владимирович, экс-депутат Госсовета РТ, заочно обвиненный в заказе двойного убийства. На суде подтвердилась информация, что объявленный розыск Саввиди-старший и его сестра находятся в Салониках, в Греции.

Судом установлено — ответчики в спорной квартире на улице Вишневского давно не проживают, личных вещей там не имеют. Суд узаконил права фактического собственника помещения, разрешив чисто технически выселить отсутствующую родню.

Подробнее об этом иске «Реальное время» рассказывало в январе. Ранее Саввиди-младший стал самым крупным собственником на казанской «Рублевке».