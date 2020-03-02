«Главтатдортранс» готов потратить на проекты трех мостов в Татарстане до 12 млн рублей

«Главтатдортранс» объявил тендер на проектно-изыскательные работы по реконструкции трех мостов в Татарстане. Начальная стоимость контракта составляет 12,7 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 26 февраля до 20 марта.

Из техзадания следует, что «Главтатдортрансу» потребовались проекты реконструкции мостов через реки Кандыз и Сула на дороге от трассы «Казань — Оренбург» до Дмитриевки и Поповки. Они оценены в 4,7 и 4,5 млн рублей соответвенно. Также ведомству нужен проект моста через ручей на автодороге «Мамадыш — Кукмор» за 3,6 млн рублей.

Все проектно-изыскательные работы должны быть проведены до 20 июля 2020 года.