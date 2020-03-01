Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и предложил ему оставить Анкару и Дамаск «один на один».

Песков отметил, что Россия является единственной страной, военнослужащие которой находятся в Сирии на законных основаниях. Наша страна действует в регионе по просьбе легитимного сирийского руководства.

«Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречиях нормам и принципам международного права», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1".

Напомним, за последние недели конфликт между Турцией и сирийскими правительственными силами усилился. Противостояние в Идлибе перешло в горячую стадию.

Ранее студентка из Татарстана в Турции рассказала об обстановке в Анкаре на фоне обострения отношении с Сирией.

