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Глава Зеленодольского района приготовил на Масленице гигантские блины

12:55, 01.03.2020
Глава Зеленодольского района приготовил на Масленице гигантские блины
Фото: скриншот видео

В Зеленодольске на праздновании масленицы глава района Михаил Афанасьев приготовил самые большие блины. Ими он угостил всех желающих.

Как сообщили в пресс-службе районной администрации, диаметр блинов составил 1 м.

Афанасьев смог приготовить блины и достаточно корректно угостить ими публику. Судя по видео это не вызвало ассоциаций с мемом «блины с лопаты», зародившимся несколько лет назад во время празднования масленицы.

ОбществоВласть Татарстан
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