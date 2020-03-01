Глава Зеленодольского района приготовил на Масленице гигантские блины

Фото: скриншот видео

В Зеленодольске на праздновании масленицы глава района Михаил Афанасьев приготовил самые большие блины. Ими он угостил всех желающих.

Как сообщили в пресс-службе районной администрации, диаметр блинов составил 1 м.

Афанасьев смог приготовить блины и достаточно корректно угостить ими публику. Судя по видео это не вызвало ассоциаций с мемом «блины с лопаты», зародившимся несколько лет назад во время празднования масленицы.