В Татарстане продается самолет за 26 млн рублей, а в Ульяновске за 0,5 млрд

В Ульяновске предлагается купить крупнейший грузовой самолет Ан-124 «Руслан». Воздушное судно оценивается 583,9 млн рублей.

Судя по названию борта, которое можно разглядеть на снимках, привязанных к объявлению на Avito, самолет принадлежал первой частной авиакомпании в России «Полет». Она обанкротилась в 2014 году.



В Татарстане по-прежнему выставлен на продажу грузопассажирский самолет Mitsubishi MU-2B-35. Стоимость машины составляет те же 26 млн рублей.

Он базируется в Караишево, Лаишевский район РТ, следует из объявления на Avito. Ранее «Реальное время» писало подробно об этом легком самолете.



Также в Казани предлагается купить вертолет R66 Тurbinе Rоbinsоn за 31 млн рублей. Оформленная на юрлицо винтокрылая машина произведена в 2013 году и налетала 1 460 часов.

