СМИ: более половины банкротящихся компаний приходятся на сферы торговли, строительства и недвижимости

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За последние девять лет 50%-60% всех обанкротившихся в РФ компаний принадлежали к одной из трех сфер: торговля, недвижимость и строительство. За прошлый год их доля в общем числе признанных несостоятельными юрлиц составила 58,9%.

По данным проекта «Федресурс», в 2019 году 3,4 тыс. предприятий торговли, 2,5 тыс. — строительства и 1,4 тыс. — недвижимости. Руководитель проекта Алексей Юхнин связал это с лидерством соответствующих отраслей по масштабу бизнеса и количеству сотрудников, пишут «Известия».

Наименьшее же число несостоятельных компаний встречается в области культуры и спорта, здравоохранения и образования.

Ранее руководитель Арбитражного суда Татарстана рассказал о возросшем количестве банкротств в республике.