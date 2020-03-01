Россиянам рассказали, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье

Извиняться в Прощеное воскресенье надо без подготовки, и делать это не только перед родственниками, но и даже перед домашними животными. К тому же не надо проигрывать в голове момент извинений и возможный ответ, просто делайте. Такой совет дал директор православной радиостанции «Радонеж» Евгений Никифоров в интервью радио Sputnik.

Первого марта православные христиане отмечают Прощеное воскресенье. В этот день принято извиняться за то зло, которое вы могли причинить окружающим. Евгений Никифоров уточнил, что просить прощение стоит не только у самых близких людей и людей вообще.

«Прощение нужно просить у всех: и у православных, и не у православных. Просить прощение надо у всех, у кого вы чувствуете, что на душе осталось что-то невыясненное. И им будет легче, и вам на душе будет спокойнее. Прощение — это великий дар, который нам дал Господь. Он прощает нас, а мы прощаем близких. Не забудьте в воскресенье попросить прощение у семьи, близких и даже своих котов с кошками», — рассказал православный журналист.

У христиан приятно говорить друг дугу: «Прости меня», а в ответ слышать — «Бог простит, и я прощаю». По традиции это делается, чтобы подойти к Великому посту без грехов за спиной. Что интересно, важен именно момент извинения, а не ответ собеседника, рассказал радио Sputnik Евгений Никифоров.