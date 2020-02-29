СМИ: Папа Римский и его помощники заболели коронавирусом

Папа Римский Франциск и двое его помощников заболели коронавирусом.

Как сообщает МСМ News со ссылкой на пресс-службу Ватикана, результаты проб на коронавирус у священнослужителей дали положительный результат.

Ранее Папа Римский отказался от посещения мессы и других важных официальных мероприятий по причине недомогания. Он и его помощники размещены в отеле в Ватикане, где им оказывается необходимая помощь.