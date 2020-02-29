Новости

21:13 МСК Все новости
Новости раздела

СМИ: Папа Римский и его помощники заболели коронавирусом

20:59, 29.02.2020 Сюжет:  Китайский коронавирус
СМИ: Папа Римский и его помощники заболели коронавирусом
Фото: pxhere.com

Папа Римский Франциск и двое его помощников заболели коронавирусом.

Как сообщает МСМ News со ссылкой на пресс-службу Ватикана, результаты проб на коронавирус у священнослужителей дали положительный результат.

Ранее Папа Римский отказался от посещения мессы и других важных официальных мероприятий по причине недомогания. Он и его помощники размещены в отеле в Ватикане, где им оказывается необходимая помощь.

Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров