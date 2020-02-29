В соцсетях запустили флешмоб «Дайте мне дышать» в поддержку больных муковисцидозом

Фото: соцсети

В социальной сети «Инстаграм» запущен флешмоб в поддержку муковисцидоза. Найти публикации можно по хэштегу #ДайтеМнеДышать.

Участник флешмоба делает фотографию с прозрачным целлофановым пакетом, надетым на голову, выкладывает ее в соцсетях под хештегом #ДайтеМнеДышать и объясняет, почему данная проблема волнует его.

Муковисцидоз — редкое наследственное заболевание. В результате мутации гена все секреции организма больных становятся вязкими, нарушается работа пищеварительной и дыхательной систем. Если его не лечить, то больной перестанет набирать вес, в его легкие набьется густая слизь и человек умрет мучительной смертью.

Врачи и пациенты все чаще сталкиваются с нехваткой лекарств. Причиной этому является закон об импортозамещении, вступивший в силу в 2014 году, который призван поддерживать отечественных разработчиков и экономить бюджетные деньги. В феврале этого года российские онкологи выступили с призывом наладить закупку оригинальных импортных препаратов. Недавно их примеру последовали врачи-муковисцидологи.