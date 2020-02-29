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К многоквартирному дому в Челнах съехались экстренные службы из-за пакета с надписью «подарок»

17:42, 29.02.2020
К многоквартирному дому в Челнах съехались экстренные службы из-за пакета с надписью «подарок»
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах к многоквартирному дому съехались экстренные службы из-за оставленного в одном из подъездов пакета с надписью «подарок».

Жильцы дома позвонили в экстренные службы в 11 часов вечера, 28 февраля.

Прибывшая на место группа спасателей, кинологов обнаружила странную находку. Однако в пакете оказались детские вещи, пишут «Челнинские известия».

ОбществоПроисшествия Татарстан
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