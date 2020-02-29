К многоквартирному дому в Челнах съехались экстренные службы из-за пакета с надписью «подарок»
В Набережных Челнах к многоквартирному дому съехались экстренные службы из-за оставленного в одном из подъездов пакета с надписью «подарок».
Жильцы дома позвонили в экстренные службы в 11 часов вечера, 28 февраля.
Прибывшая на место группа спасателей, кинологов обнаружила странную находку. Однако в пакете оказались детские вещи, пишут «Челнинские известия».ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым