Константинопольский патриарх планирует позвать на общую встречу предстоятелей Русской и Украинской православных церквей

Патриарх Константинопольский Варфоломей может организовать встречу лидеров всех православных церквей. В том числе, на нее должны пригласить патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла и главу Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания.

Считается, что Вселенский патриархат Константинополя является центральной и объединяющей под собой все остальные поместные церкви. Однако впервые почти за тысячу лет несколько патриархов собрались без Варфоломея, передает «РИА Новости». По данным источника агентства, это и послужило толчком к принятию подобного решения.

При этом источник считает, что патриарх Кирилл и другие противники предоставления автокефалии украинской церкви не приедут на встречу, если там появится митрополит Епифаний.