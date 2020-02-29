В России начнет действовать ГОСТ для питьевой воды из автоматов

С 1 марта в России вступает в силу стандарт «покупной» воды. ГОСТ регулирует качество питьевой воды, реализуемой через автоматы.

Документ предполагает существование двух типов автоматов: очищающие воду «из-под крана» и продающие воду из артезианских скважин, передает RT. Стандарт устанавливает требования и правила к производству разливной воды, ее транспортировке, реализации в автоматах и последующему контролю ее качества.

В частности, в ГОСТе прописано, что питьевая вода, продаваемая в специальных автоматах, не должна содержать сахар, подсластители, ароматизаторы и другие пищевые вещества, за исключением минеральных солей.

Согласно ГОСТу, аппарат должен предусматривать возможность расплатиться наличностью или при помощи терминала.

В Ассоциации производителей питьевой воды в розлив пояснили, что стандарт разработан для упорядочивания сферы. Рынок питьевой воды существует в России более 15 лет. Соблюдение ГОСТа будет добровольным.