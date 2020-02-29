Премию «Сезар» за лучший фильм получила картина «Отверженные»

На 45-й церемонии главной французской кинопремии «Сезар» награду за лучший фильм получила криминальная драма режиссера Ладжа Ли «Отверженные».

Она же удостоена приза зрительских симпатий, передает ТАСС. Лучшим молодым актером стал Алексис Маненти, сыгравший главную ролшь в фильме. Четвертая статуэтка за эту картину досталась Флоре Вольпельер за лучшую работу по монтажу.

Второе место по количеству наград между собой разделили «Прекрасная эпоха» (La Belle Epoque, 2019) режиссера Николя Бедоса и «Офицер и шпион» (J'accuse, 2019) Романа Полански. Первая картина получила «Сезар» за лучшие декорации, за лучший оригинальный сценарий и, кроме того, сыгравшая в ней Фанни Ардан была признана лучшей актрисой второго плана. Полански же получил две персональные награды — лучший режиссер и лучшая адаптация сценария (совместно с писателем Робертом Харрисом), кроме того, жюри по достоинству оценило работу костюмера Паскалин Шаван.