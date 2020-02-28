Хабиров поблагодарил «Салават Юлаев» за хороший результат в КХЛ

Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с хоккеистами и руководством «Салавата Юлаева» и поблагодарил их за показанный результат в регулярном чемпионате КХЛ.

«Вся республика болела за вас. Спасибо большое за хороший результат регулярного чемпионата! Раньше я не был настолько погружен в хоккей, но за последний год очень хорошо понял, насколько большое значение для региона имеет клуб. Вы настоящая гордость Башкортостана! Я часто выезжаю в районы. И сейчас практически в каждой деревне просят построить хоккейную коробку. И дети, и взрослые с удовольствием играют в хоккей.



Благодаря вам в республике такая атмосфера и любовь к игре. Конечно, большой спорт — это не любительская история. Я сам недавно начал заниматься хоккеем и понял, насколько это тяжелый труд. Но республика готова поддерживать вас. Можете на нас рассчитывать. Мы очень ждем побед. Когда вы будете выходить на лед, обратите внимание, сколько мальчишек смотрит на вас. И если вы проигрываете, некоторые после матча плачут. Пусть они плачут только от радости. Желаю вам успехов!» — передает слова Хабирова пресс-служба клуба.



Напомним, по итогам регулярного первенства КХЛ «Салават Юлаев» занял 6-ю строчку в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы сыграют против «Авангарда».