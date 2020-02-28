В Казани оштрафовали водителя грузовика, припаркованного на автобусной полосе

Госавтоинспекция Казани, Комитет по транспорту Казани и ПАТП №2 провели очередной рейд, на этот раз они уделили внимание полосам для общественного транспорта, где запрещена стоянка и парковка транспортных средств.

Так, между остановками «10-й микрорайон и «ул. Академика Завойского» водитель оставил большегруз, сообщает пресс-служба АТП РТ.



«В 14.45 прибыл эвакуатор, приступили к погрузке автомобиля и отправке на штрафстоянку. Большегруз на автобусной полосе — это нарушение! Он мешает работе общественного транспорта. Автобусы вынуждены объезжать брошенную машину... Пока шла погрузка, прибежал водитель большегруза», — сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков, отметив, что водителю выписали штраф.

По словам Темлякова, в целом видна положительная динамика.

«Водители стали реже парковать свои машины на автобусных остановках. Появилась другая проблема — с автобусными полосами. Чаще всего там оставляют не легковые автомобили, а именно большегрузы», — сказал он.