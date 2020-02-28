В Казани устроят предпремьерный показ мелодрамы «жены полковника Яковлева»

Режиссерский дебют актрисы из «Полицейского с Рублевки»

Сегодня в Казани пройдет предпремьерный показ новой российской мелодрамы «Счастье в конверте» — режиссерского дебюта в полном метре актрисы Светланы Сухановой. Массовому зрителю в последние годы она известна как сериальная супруга полковника Яковлева из «Полицейского с Рублевки». Теперь же она пробует себя «по другую сторону камеры» — в создании «по-настоящему семейного кино», пусть и с весьма скромным бюджетом.

— Со Светланой Сухановой мы совместно работаем уже много лет, и ее задача — как раз подбор проектов, сбор «портфеля» идей, сценариев. Сценарий Евгения Бедарева (автор и режиссер картин «Тариф «Новогодний», «Домовой» и «В ожидании чуда») как раз был одним из ее предложений. Эта идея была ей особенно близка, она хотела реализовать ее самостоятельно. Мы решились ей доверить, — поделился продюсер и монтажер ленты, директор кинокомпании «Интеграция», производителя фильма, Александр Хачко в беседе с «Реальным временем».

До открытия проката команда проекта проведет пресс-конференции и предпремьерные показы «Счастья в конверте» почти в тридцати крупнейших российских городах. Но сегодняшняя презентация в зале «Синема-5» будет особенной: дело в том, что сам Хачко родом из Казани. Он окончил истфак КГУ, несколько лет работал на телеканале «Эфир», последние 17 лет живет в Москве и не так давно основал собственную кинокомпанию.

«Счастье в конверте» — три отдельные получасовые киноновеллы, сшитые в одну «обложку» сквозным сюжетом. Первая история — «Время последних романтиков» — была представлена как отдельная короткометражка на Каннском кинофестивале еще в 2017 году. Это рассказ о двух фронтовых товарищах, пронесших дружбу через всю жизнь и на ее закате не перестающих мечтать. События второй новеллы «Куда уходят поезда» разворачиваются на железнодорожном вокзале и складываются из беседы двух обычных женщин при случайной встрече — об ошибках прошлого. Финальная история, «Подарок Деда Мороза», повествует о маленьком Севе Васильеве, его заветном желании в письме к Деду Морозу и любящем внука всем сердцем дедушке.

Сливки русского театра и семилетний Федя Лещев

— Отказ от звездных актеров — это в первую очередь принципиальное решение, — рассказал Александр Хачко. — Сначала у нас были мысли все-таки снять кого-то для усиления по линии продвижения фильма. Но для усиления художественной составляющей фильма звездные актеры — это минус, потому что они тащат за собой шлейф предыдущих ролей, образов. Зрителю сложно сосредоточиться, их начинают сравнивать с другими персонажами, и фильм перестает быть второй реальностью. Зритель должен видеть живых персонажей, людей.

Тем не менее компетентность актерского состава фильма сложно недооценить. У Сухановой снялись народные артисты России Ефим Каменецкий и Эра Зиганшина, актриса Театра им. Комиссаржевской Татьяна Самарина и другие титулованные, но еще «не замыленные» в массовом кино артисты.

Настоящим же открытием фильма стал семилетний мальчик Федор Лещев, который снялся в кино впервые. Федя сыграл одну из главных ролей — своего ровесника Сеню из третьей новеллы «Счастья в конверте». Именно на эту роль Хачко и Суханова хотели найти непрофессионального актера, не из «актерских баз», а простого мальчика без опыта, который смог бы вжиться в роль и быть в кадре максимально естественным. На открытый кастинг в Санкт-Петербурге в декабре 2018 года по объявлению в Instagram пришли сотни ребят, выбрали Федю. После съемок ему уже начали поступать другие предложения.

— Очень талантливый мальчик. Работал с полной отдачей. У него вообще нет проблем с запоминанием текста, «постановкой» себя в заданные обстоятельства. Он абсолютно органичен и сыграл хорошую роль. Плюс у него отличная фактура — открытое, светлое лицо. Он еще и картавит, что еще больше подкупает, — объяснил Хачко.

33 млн рублей от инвестора-инкогнито

«Счастье в конверте» не слепленный на скорую руку продукт: работа над лентой длилась с 2016 года. Продюсер рассказал, что общий бюджет составил 33 миллиона рублей — не столь внушительная сумма для полного метра, особенно учитывая, что разные новеллы снимали в разных местах — в Санкт-Петербурге, в Карелии и в Севастополе. В Севастополе на территории археологического комплекса «Херсонес» для первой новеллы специально достроили заброшенный дом на берегу моря.

Для сравнения, по информации Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), мелодрама «Лед-2» стоила порядка 322 млн рублей, а недавно прогремевший «Холоп» — 200 млн рублей. Вложился в совместный проект кинокомпании «Интеграция» и Общественного объединения «Народное кино» (учредитель — Евгений Бедарев) частный инвестор, пожелавший не называть свое имя. Об этом рассказал «Реальному времени» Александр Хачко. Ни грантов Минкульта, ни средств из фондов поддержки на фильм не брали.

В широкий российский прокат «Счастье в конверте» выйдет 12 марта — фильм будут «крутить» в том числе и в крупнейших отечественных сетях «Каро» и «Киномакс», поэтому команда проекта рассчитывает не только окупить затраты, но и прилично заработать.

— Наш фильм для души, и именно поэтому он нужен людям. Мы проводили несколько десятков фокус-показов, у представителей всех возрастов он вызвал хороший отклик, просто каждая аудитория увидела свои срезы и смыслы. Один человек очень хорошо сравнил наше кино с сюжетом «Человека с бульвара Капуцинов»: когда людям показывали хорошее кино, они становились лучше, а потом приехал другой киномеханик и стал показывать жестокие фильмы — и в городе начались бесчинства. Мы считаем, что наше кино способно побудить человека размышлять о себе и искать в себе лучшее, — заключил Хачко.

Ольга Голыжбина