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Совфед утвердил звание «Город трудовой доблести», на которое претендует Казань

11:59, 26.02.2020 Сюжет:  75-летие Великой Победы
Совфед утвердил звание «Город трудовой доблести», на которое претендует Казань
Фото: council.gov.ru

Совет Федерации в среду одобрил законопроект, который вводит звание «Город трудовой доблести». Его будут присваивать городам, «ковавшим Победу в тылу».

В таких населенных пунктах предлагается устанавливать стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства, а также проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города, передает ТАСС.

Напомним, что на звание «Город трудовой доблести» претендует и Казань. Отмечалось, что в годы Великой Отечественной войны столица Татарстана выпускала каждый шестой самолет. Также казанские заводы поставили на фронт более четырех миллиардов снарядов для «катюши».

ОбществоВласть Татарстан
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