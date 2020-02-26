Совфед утвердил звание «Город трудовой доблести», на которое претендует Казань

Совет Федерации в среду одобрил законопроект, который вводит звание «Город трудовой доблести». Его будут присваивать городам, «ковавшим Победу в тылу».

В таких населенных пунктах предлагается устанавливать стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства, а также проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города, передает ТАСС.

Напомним, что на звание «Город трудовой доблести» претендует и Казань. Отмечалось, что в годы Великой Отечественной войны столица Татарстана выпускала каждый шестой самолет. Также казанские заводы поставили на фронт более четырех миллиардов снарядов для «катюши».

