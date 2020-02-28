В казанских МФЦ изменится график работы в связи с днем 8 Марта

Казанские офисы МФЦ изменят график работы в связи с Международным женским днем.

Так, 7 марта рабочий день во всех офисах «Мои документы» сокращен на 1 час.

Отделы «Зареченский», «Ново-Савиновский», «Московский», «Южный», «Приволжский», дополнительный офис Приволжского отдела и «Советский» будут работать с 8:00 до 17:00. «Дербышинский» и «Авиастроительный» — с 8:00 до 15:00, а «Юдинский» и отдел в ЖК «Салават купере» — с 8:00 до 14:00.

8 и 9 марта во всех офисах «Мои документы» (кроме «Советского») будет выходной день. В отдел «Советский» горожане смогут обратиться уже 9 марта, передает пресс-служба мэрии города.