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На санаторно-курортное лечение деятелей культуры Татарстана выделят 4 млн рублей

17:48, 27.02.2020
На санаторно-курортное лечение деятелей культуры Татарстана выделят 4 млн рублей
Фото: Реальное время

Министерство культуры РТ разместило тендер на оказание услуг по санаторно-курортному лечению членов творческих союзов РТ. Начальная сумма составляет 4 млн рублей.

Всего путевок в санаторий 108, они рассчитаны на 12 дней. Путевки включают в себя 4-разовое питание по системе «шведский стол», лечение широкого спектра заболеваний, лечебные процедуры, массаж, ЛФК и другие услуги по показаниям врачей.

Санатории должны располагаться на территории Татарстана.

Информация размещена на портале госзакупок 26 февраля, заявки принимаются до 5 марта.

ОбществоКультура Татарстан
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