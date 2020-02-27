На санаторно-курортное лечение деятелей культуры Татарстана выделят 4 млн рублей
Министерство культуры РТ разместило тендер на оказание услуг по санаторно-курортному лечению членов творческих союзов РТ. Начальная сумма составляет 4 млн рублей.
Всего путевок в санаторий 108, они рассчитаны на 12 дней. Путевки включают в себя 4-разовое питание по системе «шведский стол», лечение широкого спектра заболеваний, лечебные процедуры, массаж, ЛФК и другие услуги по показаниям врачей.
Санатории должны располагаться на территории Татарстана.
Информация размещена на портале госзакупок 26 февраля, заявки принимаются до 5 марта.ОбществоКультура Татарстан
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