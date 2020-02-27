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На капитальный ремонт Буинского ветеринарного техникума направят 81,5 млн рублей

13:03, 27.02.2020
На капитальный ремонт Буинского ветеринарного техникума направят 81,5 млн рублей
Фото: pexels.com

Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана разместило тендер на капитальный ремонт здания ГАПОУ «Буинского ветеринарного техникума». Общая сумма составляет 81,5 млн рублей.

Начальная цена контракта включает в себя расходы на выполнение строительно-монтажных и прочих работ по капитальному ремонту, установку и монтаж оборудования.

Информация была размещена на сайте госзакупок 26 февраля, заявки принимаются до 5 марта.

Буинский ветеринарный техникум был основан в 1931 году и на сегодня считается одним из крупнейших образовательных учреждений ветеринарного профиля Татарстана.

Общество Татарстан
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