На капитальный ремонт Буинского ветеринарного техникума направят 81,5 млн рублей

Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана разместило тендер на капитальный ремонт здания ГАПОУ «Буинского ветеринарного техникума». Общая сумма составляет 81,5 млн рублей.

Начальная цена контракта включает в себя расходы на выполнение строительно-монтажных и прочих работ по капитальному ремонту, установку и монтаж оборудования.

Информация была размещена на сайте госзакупок 26 февраля, заявки принимаются до 5 марта.

Буинский ветеринарный техникум был основан в 1931 году и на сегодня считается одним из крупнейших образовательных учреждений ветеринарного профиля Татарстана.