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Российский боец ММА Евлоев попал в ДТП, его бой на турнире UFC 248 отменен

11:04, 27.02.2020
Российский боец ММА Евлоев попал в ДТП, его бой на турнире UFC 248 отменен
Фото: vk.com/team_evloev

Российский боец ММА Мовсар Евлоев попал в дорожную аварию в Таиланде. Об этом сообщили представители спортсмена.

По некоторым данным, 26-летний Евлоев выезжал на мопеде на утреннюю тренировку, когда в него врезалась машина. Спортсмен получил травму мягких тканей и содрал большую часть кожи, но сумел избежать переломов.

После консультаций с организаторами турнира UFC 248, врачи организации решили отменить бойцовский поединок Евлоева против Джамалла Эммерса. Он должен был состояться 8 марта в Лас-Вегасе.

Примечательно, что ранее травму получил изначальный противник Евлоева бразилец Сильва де Андраде. После этого соперник был заменен на Эммерса.

За свою карьеру Евлоев провел 12 боев ММА, в которых не потерпел ни одного поражения.

СпортПроисшествия
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